Rubinetti a secco per lavori elettrici | stop all’acqua in diverse zone del Beneventano nella notte tra il 20 e il 21 maggio

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, in diverse zone del Beneventano, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente interrotta a causa di lavori di E-Distribuzione. La società incaricata ha comunicato che l’intervento, finalizzato alla manutenzione della rete elettrica, comporterà la sospensione dell’acqua nei punti interessati. La situazione durerà alcune ore e coinvolgerà varie aree della regione, con l’obiettivo di consentire i lavori senza interruzioni improvvise nel servizio.

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Tempo di lettura: 2 minuti GESESA informa che a causa lavori di E-Distribuzione che comporteranno, tra l’altro, la disalimentazione elettrica di diversi impianti idrici, l’erogazione idrica sarà sospesa dall’1:00 alle 6:00 (ovvero fino al ripristino dell’erogazione elettrica) di giovedì 21 maggio nelle seguenti zone: Contrada San Chirico, Via dei Liguri Bebiani, Via Padre Pio, Piazza Gaetano Basile, Via Valfortore (da incrocio Via Acquafredda ad incrocio Via Antonio Abete), Via Acquafredda, Via Cammino della Pace, Via Monte Serrato, Contrada Montecalvo, Contrada Madonna della Salute, Via San Leucio, Via Cancello, Via Casini di Sopra, Via Casini di Sotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubinetti a secco per lavori elettrici: stop all’acqua in diverse zone del Beneventano nella notte tra il 20 e il 21 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simply Explained: What is a Pump Station Sullo stesso argomento Frosinone, guasto improvviso alla rete idrica: rubinetti a secco in diverse zone della cittàA causa di un guasto improvviso alla rete idrica, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si sta verificando una sospensione del flusso dell’acqua... Sospensione dell’acqua per lavori urgenti: rubinetti a secco in cinque comuni del VasteseLa Sasi comunica una sospensione temporanea della fornitura idrica in diversi comuni del Vastese per consentire un intervento urgente di riparazione... 15-17 maggio, rubinetti a secco a Firenze e in 8 comuni per lavori Publiacqua. Guida ai disagi x.com Emergenza idrica, Vibo esce dall’incubo dei rubinetti a secco: dopo 30 ore di interventi l’erogazione riprendeL’assessore Colelli comunica la conclusione dei collegamenti sulle condotte danneggiate in più zone. Una lunga crisi (9 giorni) aggravata da perdite simultanee, con il Comune costretto ad attivare il ... ilvibonese.it Rubinetti a secco a Vibo: la disperazione di una ristoratrice: Costretta a chiudere l'attivitàLo sfogo raccolto dalle pagine del Quotidiano del Sud, accende i riflettori su un anno di disagi tra blackout idrici improvvisi e strade sbarrate che stann ... zoom24.it