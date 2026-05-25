Pomezia niente acqua nella notte tra il 28 e il 29 maggio per manutenzione

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, dalle 23:30 alle 5:00, l’acqua verrà sospesa a Pomezia per lavori di manutenzione straordinaria. La sospensione riguarderà l’intero territorio comunale e durerà circa cinque ore. La mancanza di acqua si verificherà in modo continuativo durante il periodo indicato. Non sono previsti rifornimenti alternativi né comunicazioni aggiuntive da parte dell’ente gestore.

L'acqua sarà sospesa a Pomezia nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026, dalle 23:30 alle 5:00, per lavori di manutenzione straordinaria. A comunicarlo è Acea Ato2, il gestore del servizio idrico, che ha avvisato la cittadinanza con qualche giorno di anticipo.Possibili disagi e zone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Torna l’ora legale: nella notte tra il 28 e il 29 marzo lancette avanti di un’ora

Rubinetti a secco per lavori elettrici: stop all’acqua in diverse zone del Beneventano nella notte tra il 20 e il 21 maggioNella notte tra il 20 e il 21 maggio, in diverse zone del Beneventano, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente interrotta a causa di lavori di...

Si parla di: Torvaianica, occhio a dove si fa il bagno: il Comune vieta 5 spiagge; Torvaianica, niente bagno in 5 spiagge: l’elenco dei punti NO balneazione per il 2026.

Pomezia senz’acqua per lavori alla rete idrica: le vie interessate dagli interventiA Pomezia è stata programmata una sospensione temporanea del servizio di fornitura dell’acqua potabile, per consentire interventi di manutenzione e miglioramento della rete. L’intervento riguarda ... msn.com