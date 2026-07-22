Gerard Moreno, attaccante del Villarreal, è stato confermato come il giocatore più rappresentativo della squadra. La sua presenza in campo si fa notare durante le partite, dove spesso si distingue per le sue azioni offensive. Moreno, che gioca con il numero 7, ha contribuito con diversi gol in questa stagione. La sua esperienza e ruolo sono considerati fondamentali per il club in questa fase della competizione.

2026-07-22 11:17:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! G Caro Moreno si conferma il volto dei più grandi radici nel modello Villarreal. L’attaccante catalano 34 anni affrontare il tuo nona stagione consecutiva nella prima squadra giallo e undicesimo in totale, il che lo rafforza come l’attuale calciatore con il tempo attivo più lungo nella squadra del groguet. Questa campagna sarà anche una sfida per lui tentare di consolidare la propria continuità nelle formazioni dopo tanti anni di fermate dovute a lesioni. IL problemi fisici hanno fatto il loro presenze nella squadra sono stati lampeggiante. Tuttavia, la scorsa stagione ritrovata continuità agli ottavi dopo due nuovi infortuni nella fase iniziale del campionato, che gli hanno permesso di concludere il percorso 10 gol segnati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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