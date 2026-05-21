A Este Buongiorno Ceramica! la grande festa diffusa della ceramica artistica e artigianale

A Este si tiene nuovamente “Buongiorno Ceramica!”, evento che celebra la ceramica artistica e artigianale italiana. La manifestazione è promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica e coinvolge diverse città italiane con una lunga tradizione nel settore. Durante la giornata, vengono organizzate esposizioni, laboratori e iniziative dedicate alla lavorazione e alla storia della ceramica, attirando appassionati e professionisti del settore. L’evento si svolge in più luoghi della città, offrendo un'occasione per conoscere da vicino questa forma d’arte.

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Torna anche quest’anno a Este “Buongiorno Ceramica!”, la grande festa diffusa della ceramica artistica e artigianale italiana promossa da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, che coinvolge le città italiane accomunate da una storica tradizione ceramica.Per l’edizione 2026, Este. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Une alliance entre femmes | EP10 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin Sullo stesso argomento Arriva ’Buongiorno Ceramica’. Festa diffusa tra strade e bottegheConto alla rovescia per la kermesse ‘Buongiorno Ceramica’, che nel fine settimana si terrà in contemporanea non solo a Faenza, ma in altre 58 città... Grottaglie apre le porte alla ceramica con “Buongiorno Ceramica!”Tarantini Time QuotidianoGrottaglie si prepara ad accogliere “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale dedicata alla ceramica artistica e... Rutigliano celebra Buongiorno Ceramica 2026: tre giorni tra tradizione figula, musei e borgo anticoRUTIGLIANO – Dal 22 al 24 maggio la città di Rutigliano sarà protagonista di Buongiorno Ceramica 2026, la manifestazione nazionale promossa da Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), dedi ... giornaledipuglia.com Buongiorno Ceramica 2026: 500 eventi per scoprire un’arte senza tempoBuongiorno Ceramica 2026: 500 eventi in 60 città italiane, da Faenza a Caltagirone, tra mostre, laboratori, design e arte contemporanea ... exibart.com