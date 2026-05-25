Moreno Pieroni è Loreto e Loreto è Moreno Pieroni | eletto per la quarta volta sindaco

Moreno Pieroni è stato confermato come sindaco di Loreto per la quarta volta consecutiva. La sua elezione è stata ufficializzata dopo le consultazioni elettorali nella città marchigiana. Pieroni ha ottenuto il voto della maggioranza degli elettori, consolidando così il suo ruolo di primo cittadino. La sua riconferma segna la continuità amministrativa nel comune, con un'ampia adesione da parte della popolazione locale.

LORETO – Per la quarta volta nella sua lunga carriera politica Moreno Pieroni sarà sindaco di Loreto. Questa volta il sostegno decisivo è giunto grazie all’appoggio del centrodestra, in particolare di Fratelli D’Italia e Forza Italia. Si tratta, per la precisione, del secondo mandato di fila per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Moreno Pieroni, sindaco di Loreto a testa bassa contro Loreto Progressista 29 12 2025

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