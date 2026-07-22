La popillia japonica, coleottero giapponese, è stata avvistata per la prima volta in Valle Scrivia e in Val Polcevera. La presenza dell'insetto, considerato parassita alieno, ha causato preoccupazione tra gli agricoltori locali. La specie è nota per danneggiare diverse colture e si diffonde rapidamente. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali misure di contenimento. Non ci sono ancora indicazioni su eventuali danni estesi o su interventi specifici.

L’incubo dei coltivatori ha un nome scientifico e un’origine lontana: la Popillia japonica, nota come coleottero giapponese. Il parassita alieno, che in questi mesi ha devastato decine di coltivazioni tra Piemonte e Lombardia, ha ufficialmente fatto la sua comparsa in sei comuni della Liguria, estendendo il suo raggio d’azione in aree mai toccate prima d’ora nell’entroterra genovese e savonese. Gli accertamenti derivano dalle recenti attività di monitoraggio del territorio operati dai tecnici di Regione Liguria, che hanno confermato la presenza dell’insetto nei comuni di Sant’Olcese, Mignanego e Busalla in provincia di Genova, e a Cairo Montenotte, Dego e Piana Crixia nel Savonese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, gli agricoltori adesso sono in allarme, la popillia japonica è stata avvistata in Valle Scrivia in Val Polcevera

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