Trappole e lavaggi via agli interventi di contenimento di Takahia japonica e Popillia japonica
L’amministrazione di Concorezzo ha avviato nuovi interventi per contenere la diffusione della Takahashia japonica e della Popillia japonica. Le misure prevedono l’installazione di trappole e interventi di lavaggio. Questi interventi mirano a limitare la diffusione delle due specie invasive nel territorio comunale. La decisione fa seguito a segnalazioni e studi sulla presenza di questi insetti. Le operazioni sono state programmate per ridurre l’impatto delle infestazioni sulle aree verdi e agricole locali.
Nuovi interventi di contenimento da parte dell’amministrazione Concorezzo contro la Takahashia japonica e la Popillia japonica.Per combattere le due specie infestanti che negli ultimi anni hanno interessato in modo crescente il patrimonio arboreo locale, il Comune ha stanziato 28mila euro e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Popillia japonica: progetto Protecto ferma l’invasione nei vignetiUn nuovo insetto, proveniente dall’Asia, sta diffondendo rapidamente nei vigneti e nelle aree verdi di una provincia.
Leggi anche: La Takahashia japonica è ritornata: infestate le piante di Monza e Brianza