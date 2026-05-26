Trappole e lavaggi via agli interventi di contenimento di Takahia japonica e Popillia japonica

Da monzatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministrazione di Concorezzo ha avviato nuovi interventi per contenere la diffusione della Takahashia japonica e della Popillia japonica. Le misure prevedono l’installazione di trappole e interventi di lavaggio. Questi interventi mirano a limitare la diffusione delle due specie invasive nel territorio comunale. La decisione fa seguito a segnalazioni e studi sulla presenza di questi insetti. Le operazioni sono state programmate per ridurre l’impatto delle infestazioni sulle aree verdi e agricole locali.

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Nuovi interventi di contenimento da parte dell’amministrazione Concorezzo contro la Takahashia japonica e la Popillia japonica.Per combattere le due specie infestanti che negli ultimi anni hanno interessato in modo crescente il patrimonio arboreo locale, il Comune ha stanziato 28mila euro e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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