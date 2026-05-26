Trappole e lavaggi via agli interventi di contenimento di Takahia japonica e Popillia japonica

Notizia in breve

L’amministrazione di Concorezzo ha avviato nuovi interventi per contenere la diffusione della Takahashia japonica e della Popillia japonica. Le misure prevedono l’installazione di trappole e interventi di lavaggio. Questi interventi mirano a limitare la diffusione delle due specie invasive nel territorio comunale. La decisione fa seguito a segnalazioni e studi sulla presenza di questi insetti. Le operazioni sono state programmate per ridurre l’impatto delle infestazioni sulle aree verdi e agricole locali.