L'allerta ambientale nel Sud Italia riguarda l'invasione di un’alga tossica sul litorale pugliese. I monitoraggi di Arpa Puglia nelle prime due settimane di luglio 2026 hanno rilevato la presenza di questa alga, che può causare sintomi come irritazioni cutanee e problemi respiratori. L’allarme interessa le zone costiere e richiede attenzione per la salute pubblica e l’ambiente.

Scatta l'allerta ambientale lungo il litorale pugliese: i monitoraggi estivi condotti da Arpa Puglia nelle prime due settimane di luglio 2026 hanno evidenziato una massiccia presenza di "Ostreopsis ovata": questa microalga, originariamente caratteristica dei climi caldi e tropicali, ormai da oltre una ventina di anni viene avvistata con una certa regolarità anche sulle coste italiane. La preoccupazione degli esperti nasce dalle conseguenze che possono derivare per la salute umana dalla fioritura dell'alga, con reazioni che variano dalle irritazioni cutanee fino ad arrivare a disturbi respiratori come la bronchite. Secondo quanto diffuso dagli organi di stampa locali, sono quattro i punti costieri in cui la situazione è critica a causa di una densità algale definita particolarmente abbondante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L'invasione dell'alga tossica fa scattare l'allarme nel Sud Italia: dove è stata avvistata e quali sono i sintomi

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