minacce e continue richieste di soldi agli anziani genitori arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato e richiesto denaro ripetutamente ai genitori anziani. La vittima ha presentato denuncia, denunciando vessazioni e richieste estorsive da parte del figlio, che avrebbe agito per finanziare la propria dipendenza da sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato in relazione a questi comportamenti.

Calcinaia (Pisa), 20 luglio 2026 – Con il dolore nel cuore, ha sporto querela contro il proprio figlio, stanco delle continue vessazioni, minacce e richieste estorsive di denaro per soddisfare i suoi bisogni di tossicodipendente. Una triste storia, quella che viene da Calcinaia, dove i carabinieri venerdì scorso hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di un uomo di 51 anni. Il provvedimento nasce da una accurata attività d'indagine avviata a seguito della querela sporta pochi giorni prima, l'11 luglio, da parte del padre del 51enne. Dagli accertamenti svolti dai... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Scatena linferno in famiglia . Botte e minacce ai genitori anziani

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