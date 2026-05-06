Una donna a Vittoria ha riferito di essere stata minacciata e maltrattata dal figlio di 38 anni, che le avrebbe richiesto ripetutamente somme di denaro. La polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, in seguito alle indagini avviate dopo la denuncia della madre. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, e l’uomo si trova ora in cella in attesa di giudizio.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 38 anni è stato fermato dopo aver minacciato la madre per ottenere denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. L’episodio è stato segnalato tramite il numero di emergenza NUE 112 e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L'intervento a Vittoria I fatti accertati dagli agenti Precedenti e arresto Le conseguenze dell'operazione Il contesto e l'importanza delle segnalazioni L’intervento a Vittoria Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di una chiamata di emergenza che segnalava una situazione di grave tensione familiare all’interno di un’abitazione di Vittoria (Ragusa).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Vittoria, minacciata e maltrattata dal figlio con ripetute richieste di denaro

Notizie correlate

Paura per un anziano ad Arezzo, picchiato e vessato dal nipote con ripetute richieste di denaro: l'interventoUn quarantenne italiano è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio, dopo aver violato...

Truffa della finta beneficenza a Pisa, anziana raggirata con ripetute richieste di denaro salvata dal fratelloUn giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogo; Incidente sulla ciclabile, paura per una donna di 53 anni; Perde il controllo della sua auto e si ribalta: paura per una donna; Abbatte una staccionata, un palo si conficca nel parabrezza della sua auto. Quanta paura per una donna.

Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogoUn 28enne marocchino è stato fermato a Brescia per tentato omicidio e rapina aggravata ai danni di una donna thailandese. virgilio.it

Oltre la paura, la spiritualità libera delle donneMentre crescono paura e incertezza, torna una spiritualità che rifiuta le regole imposte e cerca un oltre capace di dare senso e respiro ... rsi.ch

Paura ieri sera a Termoli, esplosa bomba carta piazzata all'ingresso di una palazzina. Le ipotesi investigative Claudia Marra #IoSeguoTgr - facebook.com facebook

Legge Foti, Sabino Cassese: “Si avrà meno paura della firma ma serve più coraggio per riformare la Corte dei conti” x.com