Livigno sta considerando un possibile gemellaggio con Sokobanja, località serba. La proposta è stata avanzata durante un incontro tra la Regione Lombardia e rappresentanti della Serbia. Non sono state fornite date precise né dettagli sui prossimi passaggi ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni di entrambe le parti e dai successivi accordi formali. Attualmente, si tratta di una proposta in fase di discussione.

Livigno potrebbe gemellarsi con la località serba di Sokobanja. Tutto è nato nel corso del bilaterale tra Regione Lombardia e la Serbia tenutosi nei giorni scorsi a Milano, nella quale il governatore lombardo Attilio Fontana, insieme al sottosegretario alle relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, ha ricevuto una delegazione del Parlamento serbo guidata dall’onorevole Jovan Palalic. Al centro di questo incontro, in cui Regione Lombardia ha confermato la sua presenza all’Expo 2027 di Belgrado, i tempi dell’innovazione, dello sviluppo di nuove tecnologie, della collaborazione universitaria e coi centri di ricerca e i parchi scientifici. Nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio in vista. Livigno guarda alla serba Sokobanja

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