A Milano, il 19 maggio 2026, si è verificato un scontro tra il sindaco e il Partito Democratico riguardo al gemellaggio con Tel Aviv. Il primo ha dichiarato che si è creata una frattura evidente e che nei prossimi giorni si potrà valutare quanto sia profonda. La discussione si è concentrata sulle ripercussioni di questa divergenza e sulla possibilità di una crisi all’interno dell’amministrazione comunale. Le parole del primo cittadino sono state le uniche a essere rese pubbliche in questa fase.

Milano, 19 maggio 2026 – “Ieri si è consumata una frattura non c'è dubbio. Vedremo l'entità di questa frattura nei prossimi giorni”. Così il sindaco Sala, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione dei “Giardini Manifesto” in viale Toscana 31, è tornato sulla bocciatura dell’ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. “Le parole della capogruppo del Pd - ha detto il sindaco - le ho trovate improprie: non è che "ai piani alti”, come se fosse qualcuno altro, non si fosse rispettato la loro opinione. Allora se dobbiamo essere gli uni e gli altri va bene, ragioniamo e capiamo se possiamo essere una cosa sola o no”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio con Tel Aviv, scontro Sala-Pd: “È una frattura, non c’è dubbio”. Crisi in vista?

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Caos in Consiglio Comunale a Milano sul gemellaggio con Tel Aviv: sfiorata la rissa

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