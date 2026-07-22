Il presidente del Napoli si è recato a Dimaro per incontri con lo staff e decisioni sulla rosa. Sono previsti incontri con i collaboratori per discutere i piani della prossima stagione e valutare eventuali acquisti o cessioni. La visita si concentra sulla pianificazione delle attività estive e sulla preparazione della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti o novità nel club.

Aurelio De Laurentiis è tornato a Dimaro con un’agenda fitta di appuntamenti e decisioni da prendere. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che il presidente azzurro assisterà alla prima amichevole dell’era Massimiliano Allegri contro l’Arezzo, ma soprattutto sfrutterà la permanenza in Trentino per affrontare i temi legati al mercato, ai rinnovi e alla programmazione futura del club. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha realizzato uno dei suoi principali obiettivi affidando la panchina a Massimiliano Allegri. Al nuovo tecnico è stato chiesto di valutare attentamente tutti i giocatori attualmente sotto contratto prima di prendere decisioni definitive sul mercato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Adesso si fa il Napoli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA GAZZETTA DELLO SPORT È CATTIVA COL MILAN! POVERINI

Notizie e thread social correlati

Gazzetta dello Sport: “Adesso Conte non gira. Flop Napoli”Il Napoli ha perso 3-2 contro il Bologna in una partita valida per la Champions League, fallendo così il primo match point della competizione.

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si rifà in 4. Vuole Alajbegovic insieme con Atta Difesa, c’è Sanchez”Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa, concentrandosi su quattro acquisti.

Temi più discussi: Conte: Kane, Lautaro, i trend tattici del Mondiale... vi dico tutto. L'Italia? Basta politica, servono fatti; Barella: Inter, resto a vita. Io, Chivu e la Champions che ancora non mi va giù...; L'ironia di Binaghi: A che ora gioca l'Italia? Ero distratto da Wimbledon...; Il Mondiale di Collina: La tecnologia non uccide le emozioni ma le raddoppia. La Spider cam? Vi spiego...

Sto parlando della Gazzetta dello Sport che, dopo aver preteso 5 biglietti per la finale del Mondiale e averne ottenuti 2, ha iniziato ad attaccare frontalmente la FIFA e il suo presidente. Per loro l’obiettività vale 3 biglietti allo stadio. x.com

Gazzetta: Inter, ancora no offerte dall'Al Hilal per Bastoni. Il futuro? Ecco gli scenariIn questi giorni, dopo le voci su Barcellona e Real Madrid, si è tornati a parlare del futuro di Alessandro Bastoni ... msn.com

La Gazzetta dello Sport: Abate rilancia Ilic e lo mette al centro del ToroAbate sta provando a mettere in primo piano Ivan Ilic, cercando di dargli le giuste responsabilità nel ritiro e schierandolo in mediana ... msn.com