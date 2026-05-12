Il Napoli ha perso 3-2 contro il Bologna in una partita valida per la Champions League, fallendo così il primo match point della competizione. La squadra ha commesso diversi errori e blackout durante l'incontro, che si è concluso con una sconfitta che lascia rimpianti e poche speranze di qualificazione. L'allenatore ha scelto di non ruotare la formazione, e la prestazione complessiva è stata giudicata deludente dalla stampa sportiva.

"> Il Napoli spreca il primo match point Champions e cade 3-2 contro il Bologna al termine di una serata piena di errori, blackout e rimpianti. La qualificazione matematica all’Europa che conta resta soltanto rimandata, ma il ko del Maradona riapre improvvisamente tensioni e riflessioni anche sul futuro di Antonio Conte. Lo racconta Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, analizzando una sfida che ha premiato il coraggio e la qualità della squadra di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli aveva l’occasione perfetta per blindare definitivamente la Champions League e avviare anche i colloqui decisivi tra De Laurentiis e Conte sul futuro della panchina.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Adesso Conte non gira. Flop Napoli”

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