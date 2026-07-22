Gattuso vuole Santiago Gimenez | le condizioni per l’affare Milan-Lazio

Notizia in breve

Gennaro Gattuso ha richiesto alla Lazio l’acquisto di Santiago Gimenez come nuovo attaccante. La richiesta arriva dopo che l’ex commissario tecnico della nazionale ha manifestato la necessità di rinforzare l’attacco della squadra. Le condizioni per l’affare coinvolgono il possibile trasferimento del giocatore, senza dettagli sui termini economici o sulla durata del prestito. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.