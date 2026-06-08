Santiago Gimenez alla Lazio? Stipendio quanto deve incassare il Milan e la possibile strategia

Santiago Gimenez è nel mirino della Lazio, che punta a ingaggiarlo come attaccante. Il giocatore riceve circa 1,5 milioni di euro all’anno. Il club biancoceleste sta valutando le modalità di pagamento e le eventuali clausole. Per il Milan, il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro. La strategia della Lazio prevede un'offerta iniziale inferiore per negoziare il prezzo.

Il Milan deve ancora decidere quale strada prendere per il suo futuro (qui le notizie): il club rossonero è diviso tra scegliere il progetto Rangnick (con Glasner in panchina) o lasciare la gestione sportiva del club nelle mani di Planes con Pochettino, in quel caso, come primo obiettivo come nuovo allenatore. Non c'è ancora un organigramma chiaro per il Diavolo, ma già si parla delle prime mosse di calciomercato possibili, sia in entrata che in uscita. I rossoneri potrebbero cambiare molto in attacco e il destino di Santiago Gimenez sembra oramai ben lontano dalla squadra di Milano a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. Il messicano ha concluso una stagione in cui ha segnato un solo gol in Coppa Italia con il Lecce e ben zero in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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