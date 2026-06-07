La Lazio ha avviato i contatti per ingaggiare Santiago Gimenez, attaccante del Milan. Il giocatore messicano, attualmente con il contratto in scadenza o in via di rescissione, è considerato un possibile obiettivo di mercato per la prossima stagione. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi ufficiali. Gimenez, che potrebbe lasciare il Milan, è al centro delle discussioni tra i club interessati.

Santiago Gimenez è finito nel mirino della Lazio in vista della prossima stagione con l’attaccante messicano del Milan che appare essere in uscita dai rossoneri. Futuro in dubbio per Santiago Gimenez al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Sky Sport, l’attaccante classe 2001 s arebbe il sogno di Gennaro Gattuso per la sua Lazio con i biancocelesti che hanno necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato per il prossimo campionato. L’ex Feyenoord arriva da una stagione disastrosa con il Milan non essendo riuscito a mettere a segno alcuna rete in campionato, tra infortuni e prestazioni decisamente insufficienti. Il mondiale potrebbe cambiare le carte in tavola con il giocatore messicano che potrebbe mettersi in mostra nel caso in cui dovessero arrivare buone prestazioni con la maglia della propria nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Calciomercato.it - Santiago Gimenez nel mirino della Lazio, assalto all’attaccante del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disastro Milan e flop Santiago Gimenez: “Non giocherebbe in B”Dopo la sconfitta del Milan, le critiche si sono concentrate sui giocatori, accusati di apparire privi di convinzione e spirito.

Kean Milan, l’ex attaccante della Juve è nel mirino di Allegri ma c’è un ostacolo nella trattativa. Di cosa si trattaL’ex attaccante della Juventus è stato messo nel mirino da Max Allegri per un possibile ritorno in squadra.

Temi più discussi: Lazio, idea Gimenez: il messicano nel mirino; Calciomercato Lazio, Gimenez nel mirino per l’attacco ma resta un sogno di Lotito; Milan, Gimenez nel mirino del Tottenham: dall’Inghilterra cresce l’interesse; Santiago Gimenez nel mirino della Lazio, assalto all’attaccante del Milan.

La #Lazio di #Gattuso pesca dal #Milan per rafforzare l'attacco. Santiago #Gimenez è nel mirino dei biancocelesti per rafforzare il reparto per la prossima stagione. A quale cifra lo cedereste? #milannews24 x.com

La Lazio cerca il suo nuovo attaccante: nel mirino Santiago Gimenez del MilanLa Lazio deve rinnovare il suo reparto offensivo, puntando su Santiago Gimenez che conosce già l'attuale serie A alla ricerca del rilancio. derbyderbyderby.it

Calciomercato Lazio, Gimenez nel mirino per l’attacco ma resta un sogno di LotitoLa nuova stagione dellaLazio prende forma tra strategie di mercato e una cornice particolare: sarà il primo anno senza il supporto dei tifosi allo Stadio Olimpico durante la gestione ... ilmessaggero.it