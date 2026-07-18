Sono salite a 17 le segnalazioni di gasolio sporco che hanno coinvolto automobilisti nelle province di Treviso, Belluno, Venezia e Udine. Adiconsum ha ricevuto numerose comunicazioni, e il numero di casi sembra destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Tra le email inviate al presidente dell’associazione, c’è anche una risposta che non è stata gradita.

TREVISO - Salgono a 17 i casi di gasolio sporco nei motori di automobilisti della Marca e delle vicine province di Belluno, Venezia e Udine. Stefano Bellotto, presidente di Adiconsum, che per primo ha sollevato il tema, ha la casella di posta zeppa di segnalazioni, ma tra queste compare anche una risposta, a lui non molto gradevole. In questa nota, un gestore di una stazione di rifornimento di medie dimensioni della provincia di Treviso, tramite il proprio avvocato, fa sapere che le insinuazioni del presidente non sono vere, ma allo stesso tempo il distributore ha attivato la propria assicurazione. La risposta La scorsa settimana, una volta scoppiato il caso gasolio sporco, Bellotto ha spedito un avviso ai propri utenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gasolio sporco, salgono a 17 le segnalazioni. Adiconsum: «I casi cresceranno ancora nei prossimi giorni»

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