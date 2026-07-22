Il prezzo del gas per il mercato tutelato è salito leggermente a 0,50 euro per metro cubo, con scadenza a luglio 2026. Nel frattempo, il valore del PSV è diminuito del 4%, segnando una riduzione rispetto ai giorni precedenti. Questo dato rappresenta un riferimento importante per chi monitora i costi energetici. Il prezzo aggiornato quotidianamente aiuta a capire l’andamento delle tariffe e le variazioni di mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, con il mercato all’ingrosso in leggera flessione e il prezzo tutelato in lieve rialzo, è importante capire cosa significa tutto questo per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: PSV in calo del 4%, prezzo tutelato ARERA in lieve rialzo a 0,50 €/Smc al 22 Luglio 2026

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