Il prezzo del gas naturale per oggi mostra un calo del PSV rispetto ai giorni precedenti, mentre il prezzo tutelato stabilito dall'ARERA per il 16 luglio 2026 è in lieve aumento, a 0,50 euro per metro cubo. Il costo aggiornato quotidianamente del metro cubo di gas è un dato chiave per chi monitora le spese energetiche domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni Smc di metano consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle diverse società di vendita, con offerte che possono essere sia a prezzo fisso che indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA in lieve rialzo a 0,50 €/Smc il 16 Luglio 2026

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