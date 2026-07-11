Il prezzo del gas tutelato stabilito da ARERA a giugno 2026 è salito leggermente a 0,50 euro per metro cubo. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento europeo, ha registrato un calo. Il costo giornaliero di un metro cubo di gas rimane un dato importante per i consumatori che monitorano le proprie bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano permette di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere molto diverso a seconda dell’offerta sottoscritta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026

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