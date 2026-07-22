Nel 2022, la madre di Andrea Sempio ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da un inviato di Le Iene, in cui affermava che Sempio le aveva detto di essere stato in un bar e non in una libreria. Questa conversazione, avvenuta il 28 agosto, era rimasta sconosciuta per tre anni prima di essere ripresa nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco. La conversazione riguarda le dichiarazioni di Sempio su un suo possibile spostamento il giorno dell’omicidio.

Una conversazione rimasta nel dimenticatoio per ben tre anni, ma che ora è tornata al centro del delitto di Garlasco. Riavvolgiamo il nastro. È il 28 agosto 2022 quando Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, parla al telefono con Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene. In quella chiamata, mai resa pubblica fino a oggi, la donna racconta un dettaglio che contraddice la ricostruzione ufficiale del figlio: la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, Sempio le disse di essere stato «in un bar», e non davanti alla libreria di Vigevano, come ha sempre dichiarato. La telefonata è stata trasmessa in esclusiva dal programma Zona Bianca, condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi su Rete 4. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, la madre di Sempio: «Mi disse di essere stato in un bar, non in libreria»

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