Sempio? Cosa mi disse Chiara Garlasco la versione di Stasi ai magistrati

Da caffeinamagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso di Garlasco, un uomo ha fornito ai magistrati una nuova versione dei fatti riguardo a una conversazione avuta con Chiara. La testimonianza è stata depositata durante le indagini in corso, che cercano di fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari della vicenda. Le autorità continuano a raccogliere elementi, mentre l’attenzione dei media si mantiene alta su eventuali sviluppi o approfondimenti legati a questa vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, alimentando dubbi, interrogativi e nuove piste investigative che sembrano riaprire scenari mai del tutto chiariti. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni dettaglio riemerso finisce per diventare un tassello potenzialmente decisivo in un puzzle che continua a sfuggire a una verità condivisa. >> Garlasco, la bomba su Andrea Sempio: che cosa è stato scoperto Negli ultimi giorni, la nuova inchiesta che vede coinvolto Andrea Sempio ha riacceso il dibattito pubblico, mentre programmi televisivi e approfondimenti giornalistici cercano di fare luce su elementi rimasti per anni nell’ombra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, Massimo Lovati: «Un sicario minacciò Stasi, lui disse ai pm: 'Chiara sa, è stato lui'»

Video Garlasco, Massimo Lovati: «Un sicario minacciò Stasi, lui disse ai pm: 'Chiara sa, è stato lui'»

Sullo stesso argomento

Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò mai di avance da Andrea Sempio”Sotto interrogatorio a Pavia, Stasi ribadì di non aver mai saputo delle presunte avance né delle telefonate del 7 e 8 agosto 2007.

Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco”Garlasco (Pavia), 10 maggio 2026 – Chiara Poggi non raccontò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio.

sempio cosa mi disseL’ex fidanzata di Sempio: Andrea si irritò per la storia del dna, disse che era stato derubatoI verbali di compagni di scuola e amici, increduli di fronte alle accuse. Solo uno vacilla: Qualche dubbio mi sta venendo ... milano.repubblica.it

sempio cosa mi disseGARLASCO, SEMPIO COLPEVOLE? | Social e intercettazioni senza regole, ecco cosa mi disse Bruno ContradaPer la procura di Pavia Andrea Sempio è responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Una conclusione ottenuta in modo affrettato, scavalcando la realtà ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web