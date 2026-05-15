Sempio? Cosa mi disse Chiara Garlasco la versione di Stasi ai magistrati

Nel caso di Garlasco, un uomo ha fornito ai magistrati una nuova versione dei fatti riguardo a una conversazione avuta con Chiara. La testimonianza è stata depositata durante le indagini in corso, che cercano di fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari della vicenda. Le autorità continuano a raccogliere elementi, mentre l’attenzione dei media si mantiene alta su eventuali sviluppi o approfondimenti legati a questa vicenda.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, alimentando dubbi, interrogativi e nuove piste investigative che sembrano riaprire scenari mai del tutto chiariti. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni dettaglio riemerso finisce per diventare un tassello potenzialmente decisivo in un puzzle che continua a sfuggire a una verità condivisa. >> Garlasco, la bomba su Andrea Sempio: che cosa è stato scoperto Negli ultimi giorni, la nuova inchiesta che vede coinvolto Andrea Sempio ha riacceso il dibattito pubblico, mentre programmi televisivi e approfondimenti giornalistici cercano di fare luce su elementi rimasti per anni nell’ombra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, Massimo Lovati: «Un sicario minacciò Stasi, lui disse ai pm: 'Chiara sa, è stato lui'»

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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit

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