Nelle ultime ore, è stata resa nota un’intercettazione in cui il padre di Sempio riferisce di aver parlato con il pubblico ministero Venditti, il quale gli avrebbe detto che il procedimento si concluderà a breve. La procura di Pavia ha chiuso le indagini relative all’omicidio di Garlasco, portando alla luce parte del lavoro svolto dal procuratore Fabio Napoleone e dal suo team nel corso degli ultimi diciotto mesi.

La chiusura delle indagini della procura di Pavia sull’omicidio di Garlasco ha aperto uno squarcio, anche se per ora ridotto, sul lavoro fatto dal procuratore Fabio Napoleone e dai suoi uomini nell’ultimo anno e mezzo. Ma da questa piccola finestra, rappresentata dall’informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, già fornisce dettagli importanti su quanto individuato, sugli elementi che la procura di Pavia inserirà sulla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio per sostenere l’accusa di omicidio, per altro con aggravanti. L’indagine si è svolta soprattutto con le tecniche standard, rappresentate da intercettazioni e testimonianze, che sono state affiancate dalle indagini scientifiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, l’intercettazione del padre di Sempio: "Il pm Venditti mi disse: “finirà presto”"

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