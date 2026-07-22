Il 28 agosto 2022, una donna ha riferito che la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi era al bar, non davanti alla libreria a Vigevano come aveva precedentemente detto. Durante una conversazione, ha chiesto di tenere lo scontrino del parcheggio, definendo questa richiesta come “l’errore più grande della mia vita”. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle ricostruzioni sui movimenti di chi era presente quella mattina.

La conversazione, datata 28 agosto 2022, contiene quello che la stessa Ferrari definisce “l’errore più grande della mia vita” Andrea Sempio avrebbe detto alla madre di trovarsi “in un bar” la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, e non davanti alla libreria di Vigevano. Un dettaglio sul deli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "La mattina dell'omicidio era al bar, dissi di tenere lo scontrino del parcheggio"

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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Andrea mi disse che quella mattina (13 agosto 2007), ERA AL BAR… quindi la madre di SEMPIO conferma che lo scontrino è un FALSO ALIBI… tutto questo è gravissimo!!! #garlasco #ZonaBianca x.com

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