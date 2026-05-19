Garlasco Lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo hai fatto tu | l' AUDIO del padre alla madre di Andrea Sempio
Lo scontrino in questione è quello del parcheggio di piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, stampato alle 10.18 del 13 agosto 2007, l’ora in cui Chiara Poggi veniva uccisa. Andrea Sempio lo consegnò ai carabinieri il 4 ottobre 2008, come alibi Nel nuovo filone d’indagine sul delitto di Garlasco, lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, l'ultimo audio: Lo scontrino lo hai fatto tu
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Andrea Sempio e l’inchiesta sul delitto di #Garlasco dopo la diffusione di un audio tra i genitori sullo scontrino di Vigevano. La Procura ritiene che quella conversazione possa mettere in discussione l’alibi fornito per il 13 agosto 2007. x.com
Il caso #Garlasco. Al Tg1 l’audio delle intercettazioni tra i genitori di Andrea #Sempio: Lo scontrino lo hai fatto tu, le parole del padre alla moglie. Per la Procura la prova del finto alibi. #Tg1 Silvia Balducci facebook
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