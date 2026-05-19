Garlasco Lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo hai fatto tu | l' AUDIO del padre alla madre di Andrea Sempio

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scontrino in questione è quello del parcheggio di piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, stampato alle 10.18 del 13 agosto 2007, l’ora in cui Chiara Poggi veniva uccisa. Andrea Sempio lo consegnò ai carabinieri il 4 ottobre 2008, come alibi Nel nuovo filone d’indagine sul delitto di Garlasco, lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, l'ultimo audio: Lo scontrino lo hai fatto tu

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