Garlasco gli spostamenti illogici di Andrea Sempio e del padre la mattina dell?omicidio

Il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, sono stati rilevati spostamenti considerati illogici da parte di Andrea Sempio e del padre. La loro versione dei fatti, fornita dall’indagato, è stata giudicata palesemente inverosimile dagli inquirenti. La procura ha analizzato i movimenti dei due uomini quella mattina, evidenziando discrepanze tra quanto dichiarato e le testimonianze raccolte. La questione degli spostamenti è uno degli aspetti al centro dell’indagine.

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