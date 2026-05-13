Garlasco gli spostamenti illogici di Andrea Sempio e del padre la mattina dell?omicidio
Il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, sono stati rilevati spostamenti considerati illogici da parte di Andrea Sempio e del padre. La loro versione dei fatti, fornita dall’indagato, è stata giudicata palesemente inverosimile dagli inquirenti. La procura ha analizzato i movimenti dei due uomini quella mattina, evidenziando discrepanze tra quanto dichiarato e le testimonianze raccolte. La questione degli spostamenti è uno degli aspetti al centro dell’indagine.
Spostamenti «illogici» e una «versione resa dall’indagato palesemente inverosimile». Cioè che il 13 agosto 2007, giorno del delitto di Chiara Poggi, Andrea Sempio è passato per caso davanti alla villetta e poco dopo vi è tornato avendo «notato la presenza di un’ambulanza e di diverse persone». Lo ha messo a verbale lui stesso nell’interrogatorio dell’8 febbraio 2017. Ma per la Procura di Pavia c’è nulla di accidentale nei suoi movimenti di quella giornata, dall’alibi preconfezionato con un biglietto del parcheggio di Vigevano che, stando alle intercettazioni, gli sarebbe stato fornito dalla madre, ai suoi due passaggi in prossimità della villetta dei Poggi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025
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