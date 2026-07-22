Garlasco il colonnello Cassese sulla Sit a Sempio nel 2008 | Lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sembrava anomalo

Notizia in breve

Il colonnello Cassese ha dichiarato che nel 2008, durante l’indagine sulla Sit a Sempio, lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sembrava anomalo. Ha precisato che il ticket fu conservato per circa un anno senza destare sospetti e che all’epoca non fu considerato un elemento sospetto. Cassese, attualmente indagato per false dichiarazioni ai pm, ha fornito queste spiegazioni in merito alle sue precedenti affermazioni.