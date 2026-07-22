Garlasco il colonnello Cassese sulla Sit a Sempio nel 2008 | Lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sembrava anomalo
Il colonnello Cassese ha dichiarato che nel 2008, durante l’indagine sulla Sit a Sempio, lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sembrava anomalo. Ha precisato che il ticket fu conservato per circa un anno senza destare sospetti e che all’epoca non fu considerato un elemento sospetto. Cassese, attualmente indagato per false dichiarazioni ai pm, ha fornito queste spiegazioni in merito alle sue precedenti affermazioni.
Cassese, attualmente indagato per false dichiarazioni ai pm, ha chiarito che, all’epoca, il ticket non fu considerato un elemento anomalo e non attirò alcun sospetto neanche la sua conservazione per un anno circa Le dichiarazioni del colonnello Gennaro Cassese, all’epoca tra i responsabili de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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