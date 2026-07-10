Cassese coordinò le prime fasi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Davanti ai magistrati, però, ha riempito le sue deposizioni di "non ricordo". Una serie di vuoti di memoria che la Procura di Pavia ha ritenuto eccessiva, arrivando a iscriverlo nel registro degli indagati Continua a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, ex colonello Cassese indagato: "Sono sereno, non riesco a ricordare lo scontrino del parcheggio di Vigevano"

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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Temi più discussi: Garlasco, parla l'ex colonnello Cassese indagato: Sono sereno, chiesi io di risentire Sempio nel 2008; Garlasco, ex colonnello Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni ai pm per i troppi non ricordo; Giallo di Garlasco, indagato l’ex colonello Cassese: Biscotti sarà il legale; Garlasco, indagato l'ex comandante dei carabinieri Gennaro Cassese. False dichiarazioni ai pm.

Garlasco, ex generale Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni ai pm per i troppi non ricordo [Virgilio Notizie] #garlasco @garlasconews https://t.co/qQ2ENKhe49 x.com

Garlasco, parla l’ex colonnello Cassese indagato: Sono sereno, chiesi io di risentire Sempio nel 2008A chi mi chiede come mi sento ora che sono sotto indagine dopo che per 40 anni ho investigato io, rispondo che sono sereno. La Procura farà delle ipotesi e ne discuteremo. A parlare a Fanpage.it è G ... fanpage.it

Garlasco, l’ex colonnello Cassese, ora indagato per false dichiarazioni: ‘Sono tranquillo’Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano, deve rispondere di alcune sue dichiarazioni relative al suo interrogatorio di Stasi nel 2008 ... it.blastingnews.com