Il carabiniere che nel 2008 interrogò Andrea Sempio ha affermato di non ricordare come fosse andato lo scontrino del parcheggio di Vigevano, dichiarando che il tempo trascorso rende difficile richiamare i dettagli. Ha risposto così alle domande sulle presunte incongruenze nei verbali e sul ticket, precisando di non avere memoria degli eventi riguardanti quel particolare episodio.

“Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”, ha dichiarato il militare, rispondendo alle domande sulle presunte incongruenze presenti nei verbali e sul ticket del parcheggio di Vigevano Le dichiarazioni del carabiniere che nel 2008 interrogò Andrea Sempio tornano al centro d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il carabiniere che interrogò Andrea Sempio nel 2008: "Sullo scontrino del parcheggio non ricordo com'è andata"

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Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

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