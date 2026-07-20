Garlasco il carabiniere che interrogò Andrea Sempio nel 2008 | Sullo scontrino del parcheggio non ricordo com' è andata
Il carabiniere che nel 2008 interrogò Andrea Sempio ha affermato di non ricordare come fosse andato lo scontrino del parcheggio di Vigevano, dichiarando che il tempo trascorso rende difficile richiamare i dettagli. Ha risposto così alle domande sulle presunte incongruenze nei verbali e sul ticket, precisando di non avere memoria degli eventi riguardanti quel particolare episodio.
“Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”, ha dichiarato il militare, rispondendo alle domande sulle presunte incongruenze presenti nei verbali e sul ticket del parcheggio di Vigevano Le dichiarazioni del carabiniere che nel 2008 interrogò Andrea Sempio tornano al centro d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026
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