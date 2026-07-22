Le indagini sulla scomparsa di Garlasco si concentrano sulla larghezza dell’impronta di scarpa trovata nell’abitazione. La Procura di Pavia sta analizzando il piede di Andrea Sempio, in particolare la misura del suo piede, per verificare eventuali corrispondenze con l’impronta. La ricerca si focalizza sull’impronta lasciata all’interno della villetta, nel disimpegno, e sulla possibile connessione con Sempio. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sulle risultanze delle analisi.

Il nuovo focus delle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco si concentra sulla larghezza del piede dell’impronta di scarpa presente all’altezza del disimpegno della villetta e attribuita ad Andrea Sempio. Su questo elemento si sta concentrando il lavoro dell’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo. Per studiare la larghezza del piede dell’indagato non sarà necessario, tuttavia, convocare il diretto interessato in quanto tutte le misurazioni e le analisi sono già nelle mani degli inquirenti. La larghezza del piede di Andrea Sempio I dubbi dell'esperto di scarpe Paolo Poloniato Cosa non torna nelle misurazioni su Garlasco La larghezza del piede di Andrea Sempio La notizia arriva dall’inviato di Morning News, Emanuele Canta, durante la puntata di mercoledì 22 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Cristina Cattaneo si starebbe concentrando sulla larghezza del piede di Andrea Sempio

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