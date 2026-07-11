Garlasco nuova consulenza della Procura sulla larghezza del piede di Sempio affidata all' anatomopatologa Cattaneo
La Procura ha incaricato nuovamente l'anatomopatologa Cattaneo di valutare la larghezza del piede di Sempio. A ottobre, la professoressa aveva effettuato misurazioni del corpo e dei piedi, ma senza concentrarsi sulla larghezza. In quella fase, il compito era limitato alla raccolta di dati biometrici e non includeva analisi specifiche sulla larghezza del piede. La nuova consulenza si focalizza su questa particolare misura.
Ad ottobre la professoressa Cattaneo aveva sottoposto Sempio a una serie di misurazioni sull’intero corpo, comprese quelle relative ai piedi. In quella fase, tuttavia, il mandato prevedeva esclusivamente la raccolta dei dati biometrici, senza una specifica analisi della larghezza del piede Pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Delitto di Garlasco, nuova consulenza della Procura sulla larghezza del piede di Andrea Sempio
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