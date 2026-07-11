Garlasco nuova consulenza della Procura sulla larghezza del piede di Sempio affidata all' anatomopatologa Cattaneo

Notizia in breve

La Procura ha incaricato nuovamente l'anatomopatologa Cattaneo di valutare la larghezza del piede di Sempio. A ottobre, la professoressa aveva effettuato misurazioni del corpo e dei piedi, ma senza concentrarsi sulla larghezza. In quella fase, il compito era limitato alla raccolta di dati biometrici e non includeva analisi specifiche sulla larghezza del piede. La nuova consulenza si focalizza su questa particolare misura.