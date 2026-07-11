La Procura ha richiesto una nuova consulenza sull’indagato nel caso Poggi, con approfondimenti sul piede trovato nella villetta. Le impronte di scarpa rinvenute sul luogo del delitto sono tra gli elementi principali dell’indagine. La consulenza sarà affidata a un esperto e riguarda le caratteristiche delle impronte, che potrebbero identificare o escludere l’indagato. La decisione segue le analisi precedenti e mira a chiarire ulteriori dettagli sulla scena del crimine.

Le impronte di scarpa rinvenute nella villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi rappresentano uno degli elementi centrali e più dibattuti del caso Garlasco. Nella perizia originaria contribuirono alla condanna definitiva di Alberto Stasi, le nuove indagini della Procura di Pavia si chiedono se quell’orma non possa invece appartenere ad Andrea Sempio. Per stabilirlo con certezza, è stata chiesta una nuova consulenza alla patologa forense Cristina Cattaneo. La nuova consulenza della dottoressa Cattaneo Il dubbio sul numero di scarpe di Andrea Sempio Un nuovo testimone per il caso Garlasco La nuova consulenza della dottoressa Cattaneo Sembra che la Procura di Pavia abbia chiesto alla pataloga forense Cristina Cattaneo lo svolgimento di ulteriori analisi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, nuova consulenza Cattaneo su Sempio richiesta dalla Procura: approfondimenti sul piede dell'indagato

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Garlasco: depositata la consulenza Cattaneo - Storie italiane 24/02/2026

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La Cattaneo sta facendo approfondimenti sul piede di Sempio per una nuova consulenza, in risposta alla consulenza della difesa di Sempio incentrata sulla larghezza #garlasco x.com

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