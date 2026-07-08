Stazioni appaltanti avvisi pagoPA disponibili per il contributo ANAC sulle gare maggio-giugno 2026

Le stazioni appaltanti che hanno avviato procedure di affidamento tra maggio e giugno 2026 devono versare un contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli avvisi pagoPA per il pagamento sono ora disponibili. La normativa stabilisce l’obbligo di pagamento per le gare in quel periodo. Nessuna indicazione è stata fornita su eventuali sanzioni o eccezioni. La procedura si applica a tutte le stazioni coinvolte in affidamenti durante quei mesi.

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio-giugno 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. ANAC informa che sul Portale dei pagamenti sono disponibili gli avvisi di pagamento pagoPA necessari per adempiere all’obbligo contributivo. Il dettaglio delle gare collegate agli avvisi è consultabile tramite il servizio Gestione Contributi Gara, che consente di verificare le procedure interessate dal pagamento. Oltre alla disponibilità degli avvisi sul portale, l’Autorità invierà comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi. Le comunicazioni saranno indirizzate al Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, il RASA, e ai contribuenti della stazione appaltante. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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