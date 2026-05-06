Statale 36 nuovi lavori nella galleria Monte Piazzo | chiude un mese la canna in direzione Sondrio

Lungo la Statale 36, nella zona del lago, sono stati avviati lavori all’interno della galleria Monte Piazzo. La canna in direzione Sondrio sarà chiusa al traffico per circa un mese, a seguito del completamento della prima fase di intervento sulla canna sud, effettuata prima dell’inizio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La chiusura riguarda esclusivamente questa direzione e si inserisce nel programma di manutenzione della strada.

Sono in corso i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36 a lago, dopo il completamento della prima fase, riguardante la canna sud, avvenuto prima dell’avvio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.Come illustrato oggi da Anas, la nuova fase del cronoprogramma prevede.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Statale 36, incidente nella galleria Borbino: soccorsa una giovane Cumana, Casillo: conclusi i lavori nella Galleria Monte OlibanoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Contenuti e approfondimenti Si parla di: SondrioSS36, nuove chiusure fino a luglio: lavori notturni e deviazioni verso la Valtellina. Incendio nella galleria Monte Piazzo, camion in fiamme: chiusa (e poi riaperta) la Statale 36Colico, 3 febbraio 2026 – Un camion che trasportava gas liquefatto ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Piazzo, sulla Superstrada 36, nel territorio del Comune di Dorio, in direzione Milano ... ilgiorno.it Galleria Monte Piazzo, prende fuoco un camion alimentato a Gnl: bloccata la statale dei collegamenti per Milano-CortinaMattinata complicata sulla statale 36, arteria strategica per i collegamenti olimpici, dove un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme all’interno della galleria Monte Piazzo. Poco dopo le ... milano.corriere.it