Gallarate Legambiente a difesa del Parco Tortora | Basta concerti e manifestazioni pubbliche
Legambiente chiede di sospendere concerti e manifestazioni pubbliche nel Parco Tortora di Gallarate. La richiesta arriva dopo le frequenti attività nell’area durante l’estate. L’associazione sottolinea la necessità di tutelare il parco, che è stato spesso utilizzato per eventi pubblici. Finora non sono state annunciate modifiche alle attività programmate, ma l’organizzazione ambientalista insiste sulla limitazione delle attività che possono danneggiare l’area verde.
Gallarate (Varese), 22 luglio 2026 – L'utilizzo del Parco Tortora come sede di eventi estivi continua a far discutere. A intervenire è il circolo di Gallarate di Legambiente, che esprime forte contrarietà all'ipotesi di trasformare in modo stabile l'area verde di viale Milano in uno spazio destinato a concerti, festival gastronomici e manifestazioni pubbliche. L'associazione ambientalista prende posizione dopo i numerosi appuntamenti organizzati negli ultimi mesi, dal Carbonara Festival al Gluten Free Festival, passando per il concerto di musica elettronica “Beehive Under 30”. Secondo Legambiente, questi eventi rappresenterebbero il primo passo verso la creazione di una vera e propria area feste cittadina all'interno del parco, una prospettiva giudicata incompatibile con la natura del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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