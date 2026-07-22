Gallarate Legambiente a difesa del Parco Tortora | Basta concerti e manifestazioni pubbliche

Notizia in breve

Legambiente chiede di sospendere concerti e manifestazioni pubbliche nel Parco Tortora di Gallarate. La richiesta arriva dopo le frequenti attività nell’area durante l’estate. L’associazione sottolinea la necessità di tutelare il parco, che è stato spesso utilizzato per eventi pubblici. Finora non sono state annunciate modifiche alle attività programmate, ma l’organizzazione ambientalista insiste sulla limitazione delle attività che possono danneggiare l’area verde.