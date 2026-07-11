regolamento del parco legambiente dice no

Legambiente ha chiesto al Parco nazionale di ritirare la bozza di regolamento in discussione. In particolare, l’associazione ha richiesto di eliminare l’articolo 48, che riguarda le opere di grande derivazione idrica. La richiesta si basa sulla volontà di modificare il testo prima dell’approvazione definitiva. La proposta di regolamento è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

Legambiente chiede al Parco nazionale di ritirare la bozza di Regolamento e in secondo ordine di eliminare l’articolo 48 riguardante le opere di grande derivazione idrica. Sono il presidente del circolo Legambiente Alto Bidente Enzo Valbonesi e l’esperto forestale Gianluca Ravaioli ad individuare i punti critici di questo documento che dovrebbe regolamentare tutte le attività all’interno dell’area protetta. "Entro il 17 luglio invieremo al Parco le nostre osservazioni – commenta Valbonesi –, ma fin da ora chiediamo che l’ente si fermi, metta in un cassetto questa bozza, attenda l’arrivo del nuovo presidente e riparta dall’aggiornamento dello strumento principe di gestione che è il Piano del Parco del 2002, a cui far seguire subito dopo il regolamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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