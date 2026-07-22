Samsung ha annunciato ufficialmente il Galaxy Z Fold8, il nuovo smartphone pieghevole. Si tratta di uno dei due modelli della serie, insieme al Galaxy Z Fold8 Ultra. Quest’anno, l’azienda ha scelto un design con un form factor diverso, evidenziato dal nuovo modello. Le specifiche tecniche sono di alto livello e il prezzo è stato comunicato al pubblico.

Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy Z Fold8, il nuovo pieghevole di una serie di due modelli che vede anche il Galaxy Z Fold8 Ultra. Quest’anno l’azienda sudcoreana ha optato per modelli dal form factor diverso con il Fold8 vera novità in questo senso. Durante il Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026 l’azienda sudcoreana ha presentato la nuova generazione del suo pieghevole più importante, un dispositivo che punta a migliorare ulteriormente l’esperienza Fold attraverso un design più leggero, una maggiore ottimizzazione del software e nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra le principali novità troviamo il peso ridotto a... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy Z Fold8 ufficiale: design distintivo, specifiche top come il prezzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide - Official Design Revealed

Notizie e thread social correlati

Samsung lancia 3 nuovi smartphone pieghevoli per 3 tipi di tasche molto diverse, ecco Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 UltraSamsung ha presentato tre nuovi smartphone pieghevoli: Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 Ultra.

Samsung lancia i nuovi Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8: tre form factor diversi per tre tipologie diverse di pubblicoSamsung ha presentato tre nuovi dispositivi pieghevoli: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

Temi più discussi: Più display per Galaxy Z Fold8 wide: Samsung scommette sul nuovo design; Samsung Galaxy Z Fold 8 protagonista di un nuovo leak: immagini e specifiche svelano il design; Un membro dei BTS ha già il Galaxy Z Fold 8 in mano (prima dell'annuncio); Samsung Galaxy Z Fold 8 partirebbe da 2.069 euro, Ultra da 2.269.

POST PREVISIONALE... DOPO LA LIVE, IL BELLISSIMO ADV DELLA BRAVISSIMA HELENA E CON LO SCONTO DI 100 € SECONDO IL MIO PARERE I SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 E FLIP8 AVRANNO UN BOOM DI VENDITE #HE x.com

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 ufficiali. Nuovo formato, batteria al silicio carbonio e schermo al titanio le novitàSamsung rinnova la gamma di pieghevoli aumentando l'autonomia grazie alla batteria al silicio-carbonio e rendendo lo schermo più robusto grazie a un doppio strato in titanio. C'è anche la new entry, i ... dday.it

Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficialiSamsung presenta ufficialmente i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8, tra cui il dispositivo inedito dal formato wide. Ecco le principali caratteristiche dei dispositivi e tutto ciò.. multiplayer.it