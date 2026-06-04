Rosignano incidente sul lavoro | muore operaio cadendo dal tetto di un capannone

Notizia in breve

Un operaio è morto cadendo dal tetto di un capannone in provincia di Livorno. L’incidente è avvenuto questa mattina durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.