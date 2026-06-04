Rosignano incidente sul lavoro | muore operaio cadendo dal tetto di un capannone
Un operaio è morto cadendo dal tetto di un capannone in provincia di Livorno. L’incidente è avvenuto questa mattina durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.
ROSIGNANO SOLVAY (LIVORNO) – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Livorno oggi, 4 giugno 2026. A perdere la vita un operaio di appena 30 anni che stava sostituendo un tetto in eternit in una ditta di Rosignano Solvay in via degli Artigiani. L’uomo e’ caduto da un’altezza di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, per il 30enne non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine con l’ausilio del personale dell’Asl specializzato nella Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di lavoro stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
2026-01-23 LIVORNO - OPERAIO MUORE SUL LAVORO SCHIACCIATO DA UNA GRU
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