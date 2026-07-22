Il club turco sta preparando un’offerta molto alta per il difensore brasiliano, attualmente in fase di valutazione. Il giocatore sta considerando la proposta, mentre la Juventus non ha ancora annunciato dettagli ufficiali sulla sua posizione.

di Luca Fioretti Il Galatasaray è fortemente interessato a Bremer e prepara una super offerta per convincere il brasiliano, che ora ci pensa: tutti gli aggiornamenti. Il mercato della Juventus si accende improvvisamente in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray ha messo nel mirino Gleison Bremer. I turchi fanno sul serio e vogliono chiudere l’operazione in tempi brevi. Nel contratto del difensore è presente una clausola rescissoria da 58.000.000 di euro, che rimarrà valida solamente fino al dieci agosto. Una scadenza ravvicinata che obbliga le parti a prendere decisioni immediate e cruciali per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray all’assalto di Bremer: pronta un’offerta fuori mercato per il brasiliano, che ora riflette. E la Juve… Ultime

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