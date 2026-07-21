Bremer nel mirino del Galatasaray pronta la maxi offerta
Il Galatasaray ha presentato una proposta importante per il difensore brasiliano, attualmente in forza alla Juventus. La società turca punta a rinforzare la linea difensiva e sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi. Se la Juventus accetterà l’offerta, il calciatore potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi in Turchia. Finora non sono stati comunicati dettagli sull’importo della proposta.
Il Galatasaray ha messo nel mirino Bremer per rinforzare la propria difesa con il centrale brasiliano che potrebbe salutare i bianconeri in caso di offerta soddisfacente per la Juventus. Bremer nei radar del Galatasaray (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport il Galatasaray schiearebbe pronto a mettere sul piatto un maxi ingaggio per convincere Bremer a scegliere la Turchia per il prosieguo della sua carriera. Un’offerta da 8 milioni di euro all’anno (due in più rispetto a quelli guadagnati ora alla Juventus) che potrebbero convincere il giocatore. La Juventus chiede circa 45 milioni di euro per il cartellino dell’ex Torino con il difensore che compirà 30 anni il prossimo marzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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