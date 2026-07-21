bremer nel mirino del galatasaray pronta la maxi offerta

Notizia in breve

Il Galatasaray ha presentato una proposta importante per il difensore brasiliano, attualmente in forza alla Juventus. La società turca punta a rinforzare la linea difensiva e sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi. Se la Juventus accetterà l’offerta, il calciatore potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi in Turchia. Finora non sono stati comunicati dettagli sull’importo della proposta.