Furto nella villa di Wanda Nara | figli e nonna sotto choc

Durante la notte, ignoti sono entrati in una villa nella campagna di Galliate, nel Novarese, vicino a Milano. La nonna e i cinque figli della proprietaria sono rimasti sotto choc, ma nessuno ha riportato ferite. Il furto è stato studiato nei minimi dettagli, e l’incursione ha rotto la quiete della zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

. Un’incursione notturna spaventa la nonna e i cinque figli di Wanda Nara, rimasti fortunatamente illesi durante il colpo. Un colpo orchestrato nei dettagli ha sconvolto la tranquillità della campagna di Galliate, nel Novarese, a pochi chilometri dal confine con il territorio milanese. Un’intrusione criminale ha colpito l’abitazione dell’imprenditrice e showgirl argentina Wanda Nara mentre la proprietaria si trovava a New York per impegni lavorativi. Al momento dell’effrazione, nella villa erano presenti soltanto la nonna materna Nora Colosimo ed i suoi cinque nipoti: Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Accortasi della presenza degli estranei e compreso l’imminente pericolo, Nora Colosimo ha reagito con prontezza, mettendo in sicurezza i ragazzi e lanciando immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Furto nella villa di Wanda Nara indagini in corso

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