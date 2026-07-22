Furto nella villa di Wanda Nara | è caccia a tre ladri incappucciati L’ipotesi di un basista

Da torino.repubblica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre ladri incappucciati sono entrati in una villa mentre madre e figli erano presenti, portando via orologi, vestiti di marca, accessori di lusso e passaporti. La polizia sta cercando i sospettati e valuta l’ipotesi di un basista dietro il furto. Nessuno è stato ferito e non sono stati segnalati danni alla proprietà. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

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La banda ha portato via orologi, vestiti firmati, accessori di lusso e passaporti mentre la madre e i figli della showgirl erano in casa. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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