Furto nella villa di Wanda Nara | è caccia a tre ladri incappucciati L’ipotesi di un basista
Tre ladri incappucciati sono entrati in una villa mentre madre e figli erano presenti, portando via orologi, vestiti di marca, accessori di lusso e passaporti. La polizia sta cercando i sospettati e valuta l’ipotesi di un basista dietro il furto. Nessuno è stato ferito e non sono stati segnalati danni alla proprietà. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.
La banda ha portato via orologi, vestiti firmati, accessori di lusso e passaporti mentre la madre e i figli della showgirl erano in casa. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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