Una donna di 40 anni è stata arrestata a Genova con l’accusa di rapina e lesioni personali. Secondo quanto riferito, avrebbe aggredito due operai e sottratto attrezzi da un furgone parcheggiato in via Monti. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe morso un operaio e danneggiato il parabrezza del veicolo. L’arresto è stato effettuato dalla Polizia sul posto.

È scattato un arresto per rapina e lesioni personali a Genova: una donna di 40 anni è stata fermata dalla Polizia dopo aver aggredito due operai e aver sottratto degli attrezzi da un furgone parcheggiato in via Monti. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 16.30 in via Monti. Una donna italiana si è introdotta all’interno di un furgone appartenente a una ditta antincendio, approfittando della momentanea assenza degli operai. Tuttavia, i lavoratori sono tornati sul posto e hanno sorpreso la donna all’interno del mezzo, invitandola a scendere. La donna ha reagito con violenza al tentativo degli operai di allontanarla dal veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Furto e violenza a Genova, donna morde un operaio e distrugge il parabrezza del furgone: arrestata

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