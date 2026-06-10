A Verona, una donna di 34 anni è stata arrestata dopo aver morso una poliziotta durante una lite familiare. La donna è stata fermata per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La poliziotta è rimasta contusa durante l’intervento. Insieme a lei, è stato arrestato anche un uomo coinvolto nello stesso episodio. Entrambi sono stati portati in caserma e sono in attesa di essere ascoltati.

Due persone sono state arrestate a Verona nel corso di due interventi distinti della Polizia di Stato, avvenuti nella giornata di ieri. Un uomo di trentanove anni e una donna di trentacinque anni sono stati fermati e trattenuti con l’accusa di minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre a lesioni personali aggravate e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Gli episodi si sono verificati rispettivamente in via Cantarane e via Zorzi, a seguito di segnalazioni per una lite tra uomini e una lite familiare. Gli arrestati sono stati trattenuti presso gli uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo, convalidato questa mattina dal giudice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Virgilio.it - Lite familiare degenera a Verona e intervengono gli agenti, donna 34enne morde poliziotta: arrestata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite tra inquilini a Cremona degenera e arriva la polizia, donna sferra pugni e morsi agli agenti: arrestataA Cremona, una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per una lite tra inquilini.

Ubriaco disturba i viaggiatori alla stazione di Verona, aggredisce gli agenti e ferisce una poliziottaUn uomo di 23 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova dopo aver disturbato i viaggiatori in stato di ebbrezza, aver aggredito...

Temi più discussi: Pergine Valsugana, lite stradale degenera: uomo arrestato dopo l'aggressione con una roncola; Empoli, festa degenera in rissa: padre e figlio accoltellati in casa. Denunciato l’aggressore; Lite per un presunto furto degenera, violenza e minacce sull'autobus; San Giovanni Rotondo, la lite in un’abitazione degenera e finisce con una pistolettata: gravemente ferito un 51enne, fermato un uomo di 46enne.

Caserta, scaglia un piatto contro la figlia e le sfregia il volto: arrestatoCaserta - Una lite familiare degenerata in un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi è stata interrotta nella notte grazie a una ... pupia.tv

Lite in famiglia degenera, 49enne accoltella il fratello a un fianco: arrestatoI carabinieri di Brescia hanno arrestato un 49enne per lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe ferito il fratello, più giovane di un anno, a un fianco e a una mano con un coltello durante una ... fanpage.it