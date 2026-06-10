Lite familiare degenera a Verona e intervengono gli agenti donna 34enne morde poliziotta | arrestata
A Verona, una donna di 34 anni è stata arrestata dopo aver morso una poliziotta durante una lite familiare. La donna è stata fermata per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La poliziotta è rimasta contusa durante l’intervento. Insieme a lei, è stato arrestato anche un uomo coinvolto nello stesso episodio. Entrambi sono stati portati in caserma e sono in attesa di essere ascoltati.
Due persone sono state arrestate a Verona nel corso di due interventi distinti della Polizia di Stato, avvenuti nella giornata di ieri. Un uomo di trentanove anni e una donna di trentacinque anni sono stati fermati e trattenuti con l’accusa di minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre a lesioni personali aggravate e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Gli episodi si sono verificati rispettivamente in via Cantarane e via Zorzi, a seguito di segnalazioni per una lite tra uomini e una lite familiare. Gli arrestati sono stati trattenuti presso gli uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo, convalidato questa mattina dal giudice. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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