Genova notte di violenza sul bus | senegalese aggredisce gli autisti e spacca il parabrezza

Nella notte tra domenica e lunedì, in via Bersaglieri d’Italia a Genova, un uomo di 37 anni di nazionalità senegalese ha aggredito gli autisti di un bus e ha rotto il parabrezza del veicolo. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto poco prima dell’una di notte, portando all’arresto dell’uomo. L’episodio si è verificato in un momento di tensione e violenza sulla strada.

Notte movimentata in via Bersaglieri d’Italia, dove l’intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, di nazionalità senegalese Il fatto è avvenuto poco prima dell’una di notte di domenica 19 luglio 2026. Si tratta di un nuovo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici dopo quelli dei giorni scorsi. Tutto è iniziato con una lite scoppiata a bordo di un autobus. L’uomo, dopo aver mostrato regolarmente il biglietto, si è rifiutato di esibire un documento d’identità richiesto dai conducenti. La situazione è rapidamente degenerata: il 37enne, in preda all’ira, ha colpito al volto uno dei due autisti e ha danneggiato il parabrezza del mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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