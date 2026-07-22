Furto di Fentanyl all’ospedale Israelitico | indagati due custodi L’errore delle chiavi e la pista degli studi abusivi

Due custodi dell’ospedale sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di ottanta fiale di Fentanyl. L’indagine si concentra sull’errore nelle chiavi e sulla possibilità di studi abusivi legati alla sparizione del farmaco. La polizia sta ancora verificando le modalità dell’accesso alle aree di deposito e le eventuali connessioni con attività non autorizzate.

C’è una svolta imminente sull’inchiesta relativa al furto di ottanta fiale di Fentanyl dall’ospedale Israelitico di Roma. Secondo quanto riferisce la Repubblica, due custodi della struttura risultano indagati per la scomparsa del potente oppioide. Gli investigatori sono ora impegnati a ricostruire la destinazione del farmaco e l’eventuale rete clandestina. La pista degli studi abusivi. Per i carabinieri del Nas e del Nucleo investigativo di via In Selci, il punto centrale dell’indagine non è soltanto individuare gli autori del furto, ma capire a chi fossero destinate le fiale. La pista più plausibile al momento è legata al mondo della medicina clandestina: studi abusivi, professionisti senza abilitazione e ambulatori irregolari, dove un anestetico come il Fentanyl può valere molto. 🔗 Leggi su Open.online

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Fiale di fentanyl rubate a Roma. Indagati due custodi dell'ospedale israelitico.

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