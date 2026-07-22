Furto delle 80 fiale di Fentanyl all' ospedale Israelitico di Roma indagati due custodi

Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nelle ultime settimane. La Procura sta verificando anche la destinazione del farmaco sottratto. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le eventuali altre responsabilità interne. La refurtiva non è stata ancora recuperata.

Due custodi dell’ ospedale Israelitico di Roma sono indagati dalla Procura per il furto delle 80 fiale di Fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del Nas e del Nucleo investigativo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, riunione di urgenza a palazzo Chigi

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