Due custodi sono state indagate per un furto di fentanyl avvenuto presso un ospedale, con l’ipotesi di traffico verso il mercato clandestino della medicina. Le indagini hanno evidenziato che le chiavi del deposito erano conservate in un locale vicino alla farmacia, accessibile a più persone, invece che all’interno del reparto di sicurezza. La mancanza di controlli adeguati nel sistema di protezione ha sollevato questa vulnerabilità.

Le indagini stanno facendo emergere un quadro segnato da carenze nel sistema dei controlli e della protezione del reparto: sembra infatti che le chiavi del blindato non fossero in Farmacia ma in un locale adiacente, a disposizione di chi poteva accedervi Sono al momento due le persone indagat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Furto di fentanyl all'Ospedale Israelitico, indagati 2 custodi, si sospetta traffico destinato a medicina clandestina

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