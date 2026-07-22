Due custodi sono state iscritte nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto all’ospedale israelitico di Roma all’inizio di luglio. Il potente oppiaceo è stato sottratto dalla cassaforte della farmacia dell’ospedale. Le indagini sono in corso e le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e i movimenti degli impiegati coinvolti.

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il furto delle 80 fiale di Fentanyl, il potente oppiaceo rubato nei primi giorni di luglio dalla cassaforte dalla farmacia dell’ ospedale Israelitico di Roma. Dalle confezioni scomparse si potrebbero ricavare circa 16mila dosi. La procura capitolina, che si occupa del caso, ha puntato un faro su due custodi della struttura sanitaria. Le ispezioni del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, affiancati dai Nas e dagli ispettori del ministero della Salute, avevano già ristretto il cerchio dei sospettati a una ventina di persone, gli unici che avevano accesso alla chiave della cassaforte, tra di essi anche il corpo di guardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Furto di Fentanyl all’ospedale israelitico di Roma: indagati due custodi

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Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi

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